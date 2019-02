PJ investiga morte de homem na rua em Braga

Luis Moreira Ontem às 23:56 Facebook

Twitter

Partilhar

A PJ do Porto está a investigar as causas da morte de um homem, com cerca de 70 anos, ocorrido pouco depois das 22 horas de hoje na Rua Padre Cruz, em Braga.

Fonte da PSP disse ao JN que o corpo foi encontrado, já sem vida, numas escadas que dão para a Rua Padre Martinho da Silva, no bairro dos Falcões. Onde terá caído inanimado.

Ao local, acorreu uma ambulância dos Bombeiros Voluntários, mas a retirada do cadáver, envolto num lençol, teve de esperar pela chegada da brigada policial, vinda do Porto devido à greve de inspetores em Braga.

O caso atraiu a presença de familiares e vizinhos da vítima, maioritariamente de etnia cigana, que residem naquele bairro social.