PJ investiga morte de mulher em casa. Filho de cinco anos deu o alerta

A Polícia Judiciária está a investigar a morte de uma mulher de 25 anos, residente na vila de Moimenta da Beira.

Os bombeiros voluntários de Moimenta da Beira foram chamados esta quinta-feira de manhã para uma doença súbita.

"À chegada dos meios de socorro, a pessoa estava sem sinais vitais e verificamos sangue e uma arma branca junto ao corpo", contou o comandante dos bombeiros voluntários, José Alberto Requeijo.

Segundo contou, a mulher vivia com os dois filhos, de dois e cinco anos de idade, tendo sido o mais velho a alertar a avó, que vive no mesmo edifício com outra filha. No entanto, fonte da GNR indicou ao JN que foi a irmã da vítima quem deu alerta - a mulher ficou a tomar conta dos sobrinhos durante a noite para a irmã ir trabalhar, e de manhã, quando foi a casa da irmã preparar um deles para a escola, encontrou a vítima e deu o alerta.

A vítima trabalhava num bar e o namorado da vítima estaria emigrado.

A GNR esteve no local, assim como a Polícia Judiciária.

O corpo foi transportado para o Instituto de Medina Legal de Viseu.