PJ investiga morte suspeita em bairro de Lisboa

A Polícia Judiciária está a investigar as circunstâncias da morte de um indivíduo, com 70 anos, encontrado sem vida e com sinais de ter sido violentado, esta terça-feira, no apartamento onde vivia, no Bairro das Olaias, em Lisboa.

O cadáver da vítima foi encontrado por uma filha que ia visitar o idoso, esta manhã. A familiar estranhou alguns hematomas que apresentava o pai e chamou a PSP e uma equipa de socorro. Perante o cenário, a PSP chamou os inspetores da brigada de investigação de crimes de homicídio da PJ de Lisboa, que se fizeram acompanhar de especialistas do Laboratório de Perícia Científica.

O corpo deve ser removido para o Instituto Nacional de Medicina Legal para ser autopsiado.