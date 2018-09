Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:29 Facebook

A Polícia Judiciária de Braga está a investigar a origem de ossadas encontradas esta terça-feira, numa obra na cidade de Viana do Castelo.

De acordo com o segundo comandante da PSP de Viana do Castelo, Raul Curva aquela força de segurança foi alertada cerca das 18 horas pelo responsável de uma empreitada de reabilitação de um edifício na rua do Loureiro.

As ossadas, que se suspeita serem humanas, foram removidas para investigação.