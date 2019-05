PJ investiga processos concursais na Câmara de Tondela

Sandra Ferreira Hoje às 18:01 Facebook

Inspetores da Polícia Judiciária (PJ) de Coimbra estiveram esta sexta-feira na Câmara de Tondela, tal como confirmou o JN junto de fonte do município.

Segundo explicou, a PJ consultou informação "sobre processos concursais na área dos recursos humanos, algo que consideramos um procedimento normal", adiantou a mesma fonte.

As diligências, explicou, aconteceram no seguimento de denuncias anónimas "que vão surgindo com alguma frequência", sublinha a mesma fonte.

Sem adiantar mais detalhes sobre as diligências dos inspetores, a mesma fonte realçou apenas que o Município tem "interesse" em prestar toda a colaboração à Polícia Judiciária.

Não foi esclarecido se os inspetores levaram ou não documentação.