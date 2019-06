PJ recuperou relicário com ossada do beato Frei Bartolomeu

Hoje às 12:06, atualizado às 12:12 Facebook

A PJ deteve um homem suspeito do furto do relicário de D. Frei Bartolomeu dos Mártires, da Igreja de São Domingos, em Monserrate, Viana do Castelo, que foi recuperado.

Em comunicado, a PJ refere que o furto ocorreu durante a tarde da passada terça-feira e "o relicário continha uma vértebra que se reputa pertencer ao Arcebispo D. Frei Bartolomeu dos Mártires, relíquia considerada de grande valor sentimental e objeto de grande devoção religiosa na diocese de Viana do Castelo". A peça de arte sacra foi recuperada pelas autoridades.

O detido, de 25 anos, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

O pároco de Monserrate disse esta sexta-feira que o relicário recuperado vai voltar a ficar exposto na igreja de São Domingos, mas de "uma forma mais segura". "É uma peça de culto religioso que tem de ficar exposta para veneração dos fiéis, mas vamos ter de encontrar formas mais seguras para proteger a relíquia", afirmou Vasco Gonçalves.

Contactado pela agência Lusa, na sequência do anúncio da recuperação do relicário com uma ossada do beato e da detenção de um homem de 25 anos, suspeito de fruto qualificado daquela peça de arte sacra, o sacerdote disse estar "muito feliz".

"É uma alegria muito grande. Costumo dizer aos paroquianos que o relicário de frei Bartolomeu dos Mártires é a nossa pérola. O nosso tesouro é o túmulo com os restos mortais de frei Bartolomeu dos Mártires que se encontra na igreja de São Domingos", referiu.

O pároco disse estar convencido que o roubo do relicário, na terça-feira, "não se enquadrar num ato de profanação religiosa, mas antes de desconhecimento do valor da peça, em metal dourado, que guarda os restos mortais de frei Bartolomeu dos Mártires".