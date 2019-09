PJM quis novo acordo com líder do assalto para recuperar balas

António Soares e Nelson Morais Hoje às 13:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois meses após a recuperação da maior parte do armamento furtado em Tancos, os responsáveis da Polícia Judiciária Militar (PJM) planeavam entrar na investigação do roubo das Glock da PSP e continuar a usar João Paulino, líder do grupo de assaltantes, para recuperar as 1450 munições de 9mm que continuavam desaparecidas.

A insistência na estratégia consta de um memorando que os majores Vasco Brazão e Pinto da Costa concertaram com o diretor-geral da PJM, Luís Vieira, e com os militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Loulé, indica a acusação deduzida pelo Ministério Público contra 23 arguidos.

O memorando, dirigido a Luís Vieira e que terminava a defender louvores para os militares responsáveis pelo "achamento" de 18 de outubro de 2017, mostra que a PJM queria chegar às munições através de uma investigação que o Ministério Público (MP) entregara à PSP, sobre o furto de 57 pistolas Glock desta polícia. "Como é do conhecimento do sr. diretor-geral, a PSP irá solicitar-nos a cooperação para a investigação do furto das Glock", diz o memorando, indiciando que já haveria um acordo naquele sentido. E aponta-se a estratégia a seguir: "Mais uma vez o NIC da GNR de Loulé será crucial para a obtenção de resultados e esperamos que no decorrer destas diligências possamos chegar às munições de Tancos ainda em falta".