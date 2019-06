Policia apreendeu metralhadora Uzi a casal de traficantes

R.P. Hoje às 11:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Um casal, ele com 35 e ela com 27 anos, foi detido pela PSP, em Abrantes, por posse e tráfico de armas proibidas. Entre o material apreendido está uma pistola-metralhadora Uzi e centenas de munições.

A operação foi concretizada pela Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa que, após um ano de investigação, "apurou que os arguidos guardavam nas suas residências armas de fogo".

Durante seis buscas, os agentes apreenderam uma pistola-metralhadora Uzi, de calibre 9mm, uma pistola semi automática, calibre 9 mm, com o número de série rasurado, uma pistola semiautomática calibre 22 LR, igualmente com o número de série rasurado, uma espingarda caçadeira de calibre 12, 403 munições e cartuchos de diversos calibres. Foram ainda apreendidos cerca de 1740 euros em dinheiro e artigos relacionados com o tráfico de droga.

Os detidos foram presentes no Tribunal da Comarca de Lisboa, para primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicada ao suspeito a medida de coação mais gravosa de prisão preventiva e termo de identidade e residência à mulher.