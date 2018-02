Polícia Científica espera este ano concretização de promessas

Carlos Varela Ontem às 20:02 Facebook

O diretor do Laboratório de Polícia Científica (LPC) da Judiciária, Carlos Farinha, manifestou o desejo de que as promessas de modernização do LPC sejam concretizadas este ano, em palavras dirigidas ao Ministério da Justiça e remetendo-se ao planeamento do Executivo.

Carlos Farinha falava durante as 6ª Jornadas de Polícia Científica da Polícia Judiciária, que terminam quarta-feira na sede da Polícia Judiciária, em Lisboa. Nas jornadas, onde estiveram presentes responsáveis governamentais e representantes dos outros órgãos de polícia criminal, além de professores universitários, o diretor do LPC salientou que o "ano de 2018 só pode ser exigente, mas prometedor, em matéria de polícia científica... Exigente porque falta fazer o ainda não feito".

Uma das principais questões que preocupam o diretor do Laboratório prende-se com o desenvolvimento de "uma nova solução de gestão, que permitirá, até 2020, desmaterializar a maior parte do expediente" - uma questão que, aliás, tem sido divulgada pelo Ministério como um dos objetivos para toda a área da Justiça.

Este avanço permitirá o "acesso à informação estatística e sobre o estado dos exames periciais solicitados, por parte das entidades solicitadoras". O novo sistema incidirá também sobre o conceito de "relatórios desmaterializados", que possam circular entre todas as partes envolvidas. Isto prende-se também com a necessidade de manter as "sinergias resultantes da articulação com tantas e tantas entidades com impacto nesta atividade, nos planos nacional e internacional".

A internacionalização cada vez maior do Laboratório documentou-a Carlos Farinha com a "integração do LPC no restrito grupo de instituições forenses que irão [...] estabelecer os critérios de avaliação, que servirão de bitola a partir de 2020, para atividade de ciências forenses na Europa".

O ano passado, o LPC recebeu 55 mil pedidos de perícias, mas mais de metade vieram de entidades externas à PJ, como o MP, a PSP, a GNR, a PJM, PM e SEF.