Polícia conhecia apoio do Benfica às claques

A PSP conhecia a relação das águias com claques ilegais. E-mails mostram desconforto do diretor de Segurança por "tarjas" numa arrecadação do Estádio da Luz.

Nos e-mails que caíram agora no domínio público, referentes a 2014, e que têm sido divulgados em blogues e redes sociais, percebe-se que a PSP está a par do apoio que o Benfica vem dando às claques ilegais. Os encarnados reagiram a esses novos dados, mas a força de segurança ainda não.

