Polícia corta agentes nos campos de futebol

PSP notifica clubes das associações de Porto e Lisboa. Só determinados jogos terão agentes destacados.

O Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública (PSP) do Porto está a informar os diversos clubes da A. F. Porto que a partir de março, "salvo situações excecionais", deixará de fazer policiamento nos jogos considerados de risco reduzido ou normal, dos escalões seniores e juniores. O JN teve acesso a uma dessas notificações que refere, inclusive, uma reunião entre o comando e a associação. Em Lisboa, os clubes abrangidos pela PSP de Loures também já foram informados sobre a redução de policiamento. A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP) mostra-se preocupada com esta medida.

Fonte oficial da PSP explicou, ao JN, que este procedimento está relacionado "com o cumprimento das regras e não por falta de operacionais". A PSP da Maia, no Grande Porto, contactou igualmente clubes do concelho maiato e de Valongo a informá-los que no próximo fim de semana não será feito o policiamento nos jogos de juvenis e iniciados, medida que abrange todas as modalidades.