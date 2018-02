Polícia Judiciária desmantela rede que furtava carros "invioláveis"

ALEXANDRE PANDA Hoje às 10:03 Facebook

Twitter

Dono de oficina suspeito de dezenas de furtos liderava organização.

A Polícia Judiciária do Porto desmantelou uma rede que furtava automóveis topo de gama para os vender como legais, através da falsificação de elementos de identificação. Foi detido o dono de uma oficina, situada em Esposende, tido como o líder da organização. O suspeito utilizava tecnologia de ponta para furtar veículos, com fama de serem invioláveis. Vários carros foram recuperados.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a PJ realizou múltiplas buscas domiciliárias em oficinas da zona de Esposende, mas também no Grande Porto. Quarta-feira à noite, a operação ainda estava a decorrer e as autoridades estavam ainda a tentar localizar vários suspeitos.

Recurso à eletrónica

A rede, que tinha como epicentro a oficina mecânica do principal suspeito, terá furtado dezenas de veículos de conceituadas marcas, equipados com as mais recentes tecnologias antirroubo.

Os sistemas contra furtos eram contornados pelos indivíduos com o recurso a avançados sistemas eletrónicos capazes de desativar os bloqueios de ignições dos veículos, assim como o reconhecimento de chaves. Esse material, que serve como prova, terá sido apreendido pela PJ em oficinas.

Depois de a rede comprar salvados de carros, em Portugal ou no estrangeiro, os operacionais iam para a rua furtar um veículo do mesmo modelo.

Restava trocar os elementos de identificação das viaturas nas oficinas ligadas à rede, para os vender no mercado legal, sem que o comprador suspeitasse da origem ilegal da viatura.

A rede operava na zona de Esposende e do Grande Porto já há alguns anos.