Polícia Judiciária detém quatro militares da GNR

A Polícia Judiciária efetuou quatro detenções por ofensas à integridade física qualificadas, sequestro agravado e violação de domicílio por funcionário. Os suspeitos são quatro militares dos postos de Odemira e Milfontes.

Os detidos estão indiciados pelos crimes de ofensa à integridade física qualificada, sequestro agravado e violação de domicílio por funcionário, factos praticados no início de outubro do ano transato, no concelho de Odemira, avança um comunicado da PJ.

Ao que tudo indica os militares terão agredido e sequestrado imigrantes nepaleses que trabalham nas explorações agrícolas da zona, na sequência de um conflito com o patrão, amigo dos militares.

A operação em curso visou o cumprimento de quatro mandados de detenção, emitidos pela autoridade judiciária competente, contra militares colocados nos postos de Odemira e Milfontes, à data dos factos, acrescenta o documento, frisando que a ação está a cargo do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal da PJ e do Comando Territorial de Beja da GNR, com a colaboração do Comando Territorial de Setúbal.

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação processual tidas por adequadas.