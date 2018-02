Polícia Judiciária forma técnicos para investigação de crimes de guerra

Carlos Varela Hoje às 20:13, atualizado às 20:25 Facebook

A Polícia Judiciária acaba de entrar na formação internacional de peritos forenses para recolha de vestígios destinados à investigação de crimes de guerra e genocídio. A formação está a ser dada pelo Laboratório de Polícia Científica (LPC), em Lisboa.

A primeira formação foi concluída esta semana, em resposta a um pedido do Tribunal Penal Internacional (TPI) de Haia, que tem a cargo a investigação dos chamados crimes de guerra, entre os quais os de genocídio.

O diretor do LPC, Carlos Farinha, disse ao JN que o convite reflete a "confiança que o TPI tem no Laboratório" e "no trabalho que tem vindo a ser desenvolvido". A formação incidiu sobre um perito argentino e outro do Botswana, que estão assim qualificados para trabalhar no TPI nesta área tão delicada.

O LPC, segundo Carlos Farinha, "está preparado para cooperar em mais ações de formação, bastando que o TPI o solicite.

Para esta qualificação internacional terá sido essencial a participação que o LPC teve na investigação dos crimes de guerra praticados na República Centro-Africana, onde se encontra uma força militar portuguesa desde o ano passado, no âmbito do processo de paz para aquele país.

Peritos do LPC estiveram na República Centro-Africana em 2016 e no ano passado, recolhendo vestígios associados à morte de populações civis apanhadas pela guerra entre fações armadas. Os dados recolhidos pelo Laboratório da PJ estão agora no Tribunal Penal para ajudar as autoridades internacionais a identificar responsáveis.

O último indivíduo a ser condenado pelo TPI foi Ahmad al-Faqi al-Mahdi, em 2016, um chefe de um grupo extremista islâmico do Mali, Ansar Dine, suspeito de ligações à al Qaeda. Ahmad está a cumprir, em Haia, uma pena de nove anos de cadeia, depois de detido no Níger, condenado por destruir vários monumentos milenares em Timbuktu, que os extremistas consideram ser um testemunho de heresia.