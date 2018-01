Polícia Marítima recupera embarcações furtadas em Olhão

Hoje às 16:39 Facebook

Duas embarcações de recreio que tinham sido furtadas na semana passada, na zona portuária em Olhão, no Algarve, foram recuperadas pela polícia, embora sem os respetivos motores.

De acordo com o Capitão do Porto de Olhão, Nunes Ferreira, as embarcações de recreio foram encontradas abandonadas nas imediações de Olhão, perto do ilhote de São Lourenço na Ria Formosa.

"Na sequência de queixas recebidas referentes ao furto de duas embarcações, a Polícia Marítima realizou diligências no seu espaço de jurisdição, vindo a localizar as embarcações abandonadas e sem possuírem os respetivos motores fora de bordo, que por informação dos proprietários foram furtados", indicou a polícia.

Segundo a Polícia Marítima, as embarcações foram sujeitas a uma inspeção judiciária, no sentido de serem recolhidos vestígios que possam levar à identificação do ou dos autores dos furtos.