Polícia na fronteira impediu duplo homicida de Amarante de fugir para Espanha

No dia das mortes, Joaquim Almeida tentou fronteiras de Quintanilha e de Vilar Formoso, mas regressou a Felgueiras para se esconder.

Tinha tudo planeado para fugir para Espanha e contou com a ajuda de um filho e de uma tia. Só não contava com uma equipa de inspetores da Polícia Judiciária (PJ) do Porto que o capturaram, ontem de manhã, em Varziela, Felgueiras, onde Joaquim Almeida - o homem que abateu a tiro uma antiga amante e o namorado dela, na semana passada em Amarante - tinha passado a noite, em casa da tia. No dia em que matou o casal de namorados, o homicida tentou por duas vezes fugir para o país vizinho, mas desistiu devido ao forte aparato policial nas fronteiras.