Polícia procura assaltante de posto de combustíveis em Lanheses

A Polícia Judiciária e as patrulhas da GNR no distrito de Viana do Castelo estão em alerta, à procura de um homem que assaltou, quinta-feira à noite, armado e encapuçado, um posto de combustíveis em Lanheses.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana, o indivíduo terá entrado no estabelecimento, situado junto à Estrada Nacional 202, cerca das 21 horas, com a cara tapada com um passa-montanhas e munido de uma arma de fogo, com a qual ameaçou a funcionária do posto, que na altura se encontrava sozinha.

Após ter na sua posse o dinheiro existente em caixa, cerca de 200 euros, fugiu a pé do local.

A mesma fonte indicou que a funcionária terá comunicado o ocorrido aos proprietários do estabelecimento e foram estes que, posteriormente, se deslocaram ao posto da GNR de Lanheses, para apresentar queixa.

A PJ foi chamada ao local e foram alertadas todas as patrulhas da GNR no Alto Minho, para a existência de um assaltante em fuga na região.