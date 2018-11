Hoje às 16:07 Facebook

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a tentar identificar o homem suspeito de agredir uma mulher grávida de oito meses, na madrugada desta quinta-feira, no Funchal. Um vídeo amador publicado no Facebook mostra os momentos após agressão.

Um transeunte filmou o agressor a deixar o local e é possível ver a mulher no chão, ensanguentada. A testemunha publicou na sua página de Facebook dois vídeos, em que um deles mostra a vítima a ser assistida na ambulância antes de ser transportada para a urgência do hospital. As imagens podem ferir suscetibilidades.

Segundo o Diário de Notícias da Madeira, a vítima não perdeu o bebé e encontra-se estável no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Está também a receber apoio psicológico.

A PSP abriu um inquérito por violência doméstica e está neste momento a tentar identificar o suspeito da agressão, que já estará indiciado.