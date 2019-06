Polícias com mais queixas por maus-tratos a animais

Rogério Matos Hoje às 10:33 Facebook

As denúncias recebidas pelas autoridades policiais relativas a maus-tratos e abandono de animais de companhia aumentaram em 2018 face ao ano anterior.

De acordo com dados fornecidos ao JN pela GNR e PSP, foram registadas 2054 queixas, mais 38 de que em 2017. O aumento dos números globais refletiu-se essencialmente na área de jurisdição da GNR, já que a PSP registou uma diminuição do número de inquéritos crime, passando dos 1091 para os 1052.

O comando da GNR de Setúbal é o que mais recebe denúncias relativas aos crimes de maus-tratos e abandono de animais em todo o país. De acordo com dados fornecidos pela GNR, só no ano passado, em comparação com outros comandos territoriais, Setúbal (236) recebeu mais denúncias que Faro (81), Lisboa (73) e Braga (71) juntos, o segundo, terceiro e quarto comandos onde mais queixas chegaram. "Estas denúncias são recebidas não só através da Linha SOS Ambiente e Território da GNR, mas também pelos postos territoriais, bem como através das situações detetadas diretamente pelos militares da Guarda, no âmbito das ações de patrulhamento e fiscalização", avança fonte oficial da GNR.