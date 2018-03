Polícias desfazem rede internacional de tráfico de ameijoa

Alexandre Panda Hoje às 19:38 Facebook

As autoridades espanholas, com a colaboração da Polícia Marítima portuguesa, desmantelaram uma rede internacional de tráfico de ameijoa, que era apanhada em território nacional e vendida no país vizinho. Dez toneladas foram apreendidos em viveiros da Galiza, Cantábria, Huelva e País Basco.

De acordo com as autoridades espanholas, a ameijoa era apanhada na costa portuguesa por pescadores furtivos que vendiam cada quilo de marisco aos membros da rede a três euros. Os indivíduos faziam chegar a ameijoa aos viveiros espanhóis, onde a vendia a sete euros o quilos. Depois, chegava aos pratos dos consumidores a 12 euros.

A Polícia Nacional espanhola, acompanhada de investigadores da Polícia Marítima, realizaram 20 buscas em armazéns e empresas e constituíram como arguido dois empresários. As autoridades também indiciaram 20 empresas por crimes de pesca ilegal, fraude fiscal, falsificação de documentos e branqueamento de capitais.