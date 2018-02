Polícias e militares fazem ultimato ao Governo

Alexandre Panda Ontem às 22:00, atualizado hoje às 00:57 Facebook

Polícias e militares da GNR e das Forças Armadas entregaram, ontem, na residência do Primeiro Ministro, uma moção a exigir o início do processo negocial sobre o descongelamento das carreiras. Caso não obtenham resposta até ao final do mês, irão avançar com protestos.

São oito associações profissionais e sindicatos que pretendem o arranque das negociações para o descongelamento de carreiras, tal como está previsto no Orçamento do Estado.

Contactado pelo JN, César Nogueira, presidente da Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR), explicou que ter sido agendada uma reunião para o próximo dia 1 de março, onde serão discutidas eventuais ações de luta. "Não pedimos nada que não esteja na lei do Orçamento de Estado. Esperamos não ser necessário ter de agir em força. Hoje [ontem] foi um encontro nacional que serviu para perceber que, em conjunto, temos muita força", adiantou o líder da APG.

Paulo Rodrigues da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) avisou que "se não responder, o Governo estará a empurrar para um caminho de protesto".

Na moção entregue, ontem, a um assessor de António Costa, os signatários recordam que, no início deste ano, já tinham entregue ao líder do Governo uma carta conjunta sobre esta matéria que lhes comunicou que a missiva tinha sido remetida para os respetivos ministérios, mas "até à data não foi recebido qualquer contacto", lamentam.