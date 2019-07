Polícias espanhóis resgataram duas crianças deixadas num carro ao sol

Hoje às 12:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois polícias fora de serviço resgataram duas crianças deixadas num automóvel ao sol, durante uma onda de calor em Espanha.

Aconteceu na ilha de Minorca, Espanha. Segundo relata a Polícia Nacional espanhola, dois agentes da Guardia Civil, fora de serviço, viram duas crianças a suar dentro de um carro num parque de estacionamento, em plena onda de calor que atingiu o território espanhol, esta semana.

Os agentes usaram um megafone para chamar os pais das crianças para que estes viessem resgatar as crianças. Como ninguém atendeu ao pedido, os agentes optaram por avisar os efetivos da Polícia Nacional.

Com o cotovelo, partiram o vidro do lado do passageiro e resgataram as crianças, que apesar de transpiradas se encontravam em bom estado de saúde.

Uma hora depois, voltaram os pais das crianças, cuja idade não foi revelada. Alegaram que as crianças estavam a dormir e, não querendo acordá-las, optaram por deixá-las no carro.