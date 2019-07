Inês Banha Hoje às 12:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Centenas de polícias do Movimento Zero manifestaram-se em silêncio, esta sexta-feira, durante a cerimónia de celebração do Dia da Polícia, em Lisboa, que assinala o 152.º aniversário da Polícia de Segurança Pública (PSP).

O grupo de protesto nasceu após a condenação pelo Tribunal de Sintra, a 20 de maio, de oito polícias por agressões a seis jovens do bairro da Cova da Moura, na Amadora, em 2015. Desde então que se escusam a passar multas de trânsito e a intervir em bairros considerados problemáticos, exceto em situações de extrema gravidade, como forma de exigir melhores condições de trabalho, aumentos salariais e mais admissões na PSP.

Esta sexta-feira, centenas de elementos do Movimento Zero, entre agentes da PSP e da GNR, ouviram o discurso do diretor nacional da PSP, Luís Farinha, na Praça do Império, em Belém, de costas voltadas para a cerimónia.

De seguida, os polícias, vestidos na sua maioria com "t-shirts" brancas, abandonaram pacificamente as comemorações, às primeiras palavras do palanque do Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.