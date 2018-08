Portistas agredidos em Moreira de Cónegos

Delfim Machado 12 Maio 2018 às 00:07 Facebook

Uma casa conotada com adeptos do F. C. Porto foi vandalizada e um grupo de simpatizantes agredido, na quinta-feira de madrugada, em Moreira de Cónegos, Guimarães.

Segundo uma testemunha, os agressores "estavam vestidos de preto", munidos de bastões e chegaram ao estabelecimento "em três carros".

No interior, roubaram os adereços do clube azul e branco e partiram o mobiliário da casa portista informal, que também funciona como café. A GNR de Braga confirmou a denúncia por altercações, mas "ninguém apresentou queixa".