Porto, Lisboa e Coimbra vão ter megatribunais

Nelson Morais 23 Maio 2018 às 08:23 Facebook

Twitter

Plano prevê novos grandes edifícios em Lisboa, Porto e Coimbra. Objetivo é melhorar instalações e cortar nas rendas milionárias.

O Ministério da Justiça (MJ) propõe-se investir cerca de 275 milhões de euros, nos próximos dez anos, em obras de construção, remodelação e ampliação de tribunais de primeira instância. O número resulta de um estudo, a que o JN teve acesso, em que o ministério diagnosticou a rede de tribunais, composta por cerca de 300 edifícios, e projetou as soluções, orçamentando e calendarizando os investimentos, com o horizonte de uma década (2018-2028).

Lisboa, Porto e Coimbra deverão ganhar, cada uma delas, um novo grande tribunal.

Um dos maiores problemas a resolver, segundo o designado Plano Estratégico Plurianual de Requalificação e Modernização da Rede de Tribunais, é o elevado custo das rendas que o Estado paga para manter tribunais a funcionar em edifícios privados.

"A despesa em arrendamentos ronda anualmente os 13 milhões de euros e reporta-se só a cerca de quatro dezenas e meia de imóveis utilizados para tribunais", contabiliza o MJ, acrescentando que "só os edifícios do Campus da Justiça de Lisboa (oito), ocupados por tribunais, implicam um encargo anual que ronda os 8,8 milhões de euros" (o total das rendas deste Campus sobe para 13,9 milhões, se incluídas as de outras entidades da Justiça ali instaladas: IRN, IGFEJ, DGAJ e DGPJ).

Cortar nas rendas

A proposta para cortar nas rendas, que em dez anos representam quase metade (130 milhões de euros) do investimento estimado para todo o país (275 milhões), passará por construir complexos judiciários capazes de agregar tribunais atualmente dispersos por edifícios privados ou por outros que, apesar de públicos, são desadequados.

Essa é a receita prescrita para as três cidades já referidas, sendo o caso de Lisboa o de maior impacto financeiro: a deslocalização dos tribunais do seu atual Campus, responsável por quase 70% da fatura nacional das rendas, implicará dois novos grandes edifícios, junto ao atual Palácio da Justiça de Lisboa, que custarão 44 milhões de euros.

Remodelar no interior e nas Ilhas

O Plano Estratégico Plurianual de Requalificação e Modernização da Rede de Tribunais - um documento de 392 páginas que está agora aberto "a todos os contributos julgados adequados" e que resulta de um método de trabalho já usado no Relatório Estratégico sobre o Sistema Prisional, apresentado pelo MJ em 2017, também com o horizonte de uma década, encontrou dois "padrões" na primeira instância.

Além dos tribunais dos grandes centros urbanos e do Litoral, "marcados pela insuficiência, pela dispersão e, muitas vezes, desprovidos de gravitas simbólica", sobressai o clássico modelo do Palácio de Justiça, mais típico dos municípios do interior e das Ilhas. Ali, a solução de problemas existentes passará, sobretudo, por obras de "requalificação, remodelação e modernização funcional" dos edifícios.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui