Portugal desconhece colaboração de hacker com França e Suíça

Advogado do pirata dos e-mails afirma que cliente está a ser útil em investigações de crime financeiro.

As autoridades nacionais não foram contactadas pela justiça francesa ou suíça a propósito do pirata informático Rui Pinto, que foi alvo de um mandado de detenção europeu (MDE) executado na Hungria, a pedido de Portugal, na última quarta-feira. Após a detenção do suspeito em Budapeste, a sua defesa opôs-se à extradição para Portugal e sugeriu que esta possibilidade poria em causa a colaboração que o pirata informático vem dando em investigações abertas por força de revelações do Football Leaks.