Português assassinado com três tiros na cabeça em plena rua no Brasil

Mónica Ferreira e António Orlando Hoje às 21:31 Facebook

Twitter

Um cidadão português emigrado no Brasil foi assassinado com três tiros na cabeça na madrugada deste domingo na localidade de Anápolis, no interior do estado de Goiás.

Joaquim António Queirós Pinto, 29 anos, natural da Légua, Várzea de Ovelha e Aliviada, Marco de Canaveses, era pai de duas meninas de quatro e oito anos.

O crime foi confirmado esta segunda-feira pelo Comando de Policiamento Urbano do estado de Goiás, citada pelo jornal online "Portal 6". Joaquim estava há cerca de dez anos que emigrado no Brasil para onde foi trabalhar na construção civil.

O crime ocorreu na madrugada deste domingo na via publica, no Jardim Arco Verde, região Sudeste da cidade de Anápolis e está a ser investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios daquele município. Não foram reveladas as circunstâncias em que ocorreu o crime.

Fonte próxima da família em Portugal relatou, ao JN, que Joaquim Pinto, pai de duas meninas de quatro e oito anos, vivia com dificuldades económicas. "Ele estava separado da mãe [brasileira] das filhas e agora é vontade da família resgatar não só o cadáver do familiar como a mãe e as duas meninas", indicou a fonte.