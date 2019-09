Hoje às 19:18 Facebook

Um pai e filho, de 51 e 19 anos respetivamente, foram detidos na passada quinta-feira na alfândega de Aude, em França. Transportavam um quilo de cocaína no carro onde viajavam. O progenitor foi condenado a quatro anos de prisão.

O jornal francês "L'Indépendant" avança que o jovem seguia com o pai no veículo, mas terá sido libertado após a audiência do tribunal.

Os dois nasceram em África e têm nacionalidade portuguesa. A residência do pai e do filho é em Annecy, em França, e trabalham na Suíça.