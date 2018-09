Português detido em Espanha por guiar em contramão a ler a Bíblia

Óscar Queirós Hoje às 00:22 Facebook

Português em estrada espanhola não ligou a avisos e fugiu à Polícia.

A Polícia espanhola deteve um condutor português que circulava em sentido contrário na AC-173, em Oleiros, Corunha, Espanha.

O homem parecia não se dar conta do enorme número de veículos com que se cruzava e que lhe faziam sinais sonoros e luminosos. "Sempre em frente" e olhando frequentemente para baixo, o português parou várias vezes na berma, vindo a apurar-se, mais tarde, que era para melhor ler a Bíblia que levava sobre os joelhos.

Avisada a Polícia, partiram dois carros-patrulha no seu encalço, mais um automóvel com elemento da Guardia Civil que passava e se apercebeu do perigo. Quando o português, de novo parado na berma a ler mais um capítulo do livro sagrado, se apercebeu da chegada da Polícia, fugiu, dando origem a uma situação ainda mais perigosa que só terminou meia hora depois, quando a Polícia se decidiu pelo abalroamento.

Perseguição

O português parecia surpreendido e sujeito a despistagens de álcool e drogas, ambos os testes se revelaram negativos. Mesmo assim, foi detido, pelo que, de "bíblia na mão", foi conduzido para a Guardia Civil de Oleiros, onde passou a noite, acusado de condução perigosa, resistência e desobediência à autoridade. O caso passou para inquérito, desconfiando as autoridades que o português padeça de alguma doença psíquica e que se "tenha esquecido de tomar a medicação".