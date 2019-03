Prazo para investigar Grupo Espírito Santo acaba em julho

Nelson Morais e Nuno Miguel Maia Hoje às 08:21 Facebook

Amadeu Guerra despediu-se da direção do Departamento Central de Investigação Penal (DCIAP) com um despacho, datado de 3 de janeiro de 2019, em que fixou o "prazo necessário para concluir o inquérito" principal sobre a derrocada do "Universo Espírito Santo": 8 de julho de 2019.

Questionados pelo JN sobre se aquele prazo vai ser cumprido, o DCIAP e a Procuradoria-Geral da República não responderam, mas é pouco provável que a equipa responsável pela investigação, ao qual estão apensados outros 252 inquéritos, consiga proferir o despacho final, de acusação ou arquivamento, nos próximos três meses e 10 dias.

A duração máxima do inquérito, nos termos dos artigos 276 e 89º do Código de Processo Penal, até terminava em 30 de setembro de 2018. Mas a equipa de investigadores, coordenada pelo procurador José Ranito, apresentaria explicações que convenceram Amadeu Guerra a fixar - antes de tomar posse no cargo de procurador distrital de Lisboa, a 7 de janeiro, e ser substituído na direção do DCIAP por Albano Morais Pinto - o prazo de 8 de julho. Este novo prazo assentava no pressuposto, estabelecido pela própria equipa de José Ranito, de que as "vicissitudes da cooperação judiciária com a jurisdição suíça" seriam ultrapassadas a fase de recolha de provas seria concluída no corrente mês de março.