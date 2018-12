Prazo prolongado para investigar caso dos e-mails do Benfica

Alexandre Panda e Nuno Miguel Maia Hoje às 14:51 Facebook

O juiz de instrução criminal João Bártolo autorizou o Ministério Público (MP) a prolongar a investigação do caso dos e-mails, no qual os encarnados são suspeitos de ter montado uma rede de influências para dominar o futebol português.

O juiz acedeu ao pedido do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, que tinha argumentado que os 14 meses previstos na lei para encerrar uma investigação, sem arguidos presos, não era suficiente para este caso, que qualificou como de "excecional complexidade". O caso nasceu na sequência de denúncia pública do F. C. Porto, através do diretor de Comunicação, Francisco Marques.

Para os procuradores, o alegado esquema para influenciar resultados de jogos de futebol da I Liga das últimas cinco épocas envolve muitas personalidades ligadas ao desporto, que têm de ser ouvidas e confrontadas com os indícios.

Outro argumento do MP para pedir mais tempo prende-se com a própria natureza dos crimes em investigação (corrupção passiva e ativa). Para os procuradores, trata-se de um mundo de relações obscuras, com o silêncio como regra de ouro.

Equipa especial

Para já, o único arguido conhecido do caso é Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico da SAD do Benfica.

A ex-procuradora-geral da República Joana Marques Vidal criou uma equipa especial para a investigação de crimes relacionados com o futebol. O caso dos e-mails do Benfica, englobando seis investigações.

Segundo o MP, há indícios de que o Benfica constituiu esquema "altamente organizado" de relações com líderes e agentes desportivos, além de pessoas ligadas a arbitragem.