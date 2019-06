Prédio do fogo mortal ia dar um milhão de lucro

António Soares e Nuno Miguel Maia Hoje às 09:36 Facebook

Investidor chinês com "visto gold" detido pela PJ pressionava para desocupação rápida dos inquilinos. Duo contratado espalhou gasolina por três pontos do edifício.

O dono do prédio da Rua de Alexandre Braga, no Porto, andava a pressionar os inquilinos para abandonar depressa o edifício. Mas a mãe e os três filhos não aceitaram revogar o contrato de arrendamento. Mediante a ausência de acordo, e porque estavam em causa obras e um negócio de venda por cerca de dois milhões de euros, o investidor terá adotado métodos violentos que culminaram no fogo posto mortal de 2 de março. Esta é a tese da Polícia Judiciária (PJ) do Porto que levou à detenção de um empresário chinês e dois indivíduos pela execução do crime.

O empresário Chenglong Li, dono da sociedade Alvoradoásis Unipessoal, Lda., com sede em Gaia, é suspeito de ser o mandante de dois incêndios e contratação dos executantes. Foram agora detidos após uma investigação de quase quatro meses. Buscas domiciliárias permitiram reunir prova sobre a motivação do crime e das ligações entre os suspeitos. Ao que o JN apurou, estes admitem relações entre si, mas negam qualquer ilícito. Os dois portugueses eram recrutados pelo chinês para várias tarefas, incluindo prospeção de negócios e clientes.