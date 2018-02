Presença da IURD nas cadeias alvo de contestação

EMÍLIA MONTEIRO Hoje às 01:04 Facebook

"Ministros de culto" têm 26 livres-trânsitos. "Propaganda" incomoda

A presença de membros da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) em 11 estabelecimentos prisionais portugueses está a causar algum mal-estar entre os responsáveis pelas prisões, visitas e reclusos. Ao abrigo do Regulamento da Assistência Espiritual e Religiosa nos estabelecimentos prisionais, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), chefiada por Celso Manata, enviou um memorando aos responsáveis por todas as prisões informando-os de que deveriam autorizar a entrada dos "ministros de culto".

