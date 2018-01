Presidente da Câmara arguido no caso da queda de árvore no Funchal

Hoje às 16:18, atualizado às 17:20 Facebook

O presidente da Câmara do Funchal, Paulo Cafofo, é um dos arguidos no âmbito do inquérito à queda de uma árvore na freguesia do Monte, que causou a morte a 13 pessoas.

A vereadora do Ambiente na autarquia e um funcionário municipal foram também constituídos arguidos, avança a edição eletrónica do semanário "Expresso".

A queda da árvore, durante as festas da Nossa Senhora do Monte, a 15 de agosto de 2017, causou a morte a 13 pessoas e ferimentos em cerca de 50.

Segundo noticiou, na altura, o "Diário de Notícias da Madeira", a árvore, um carvalho com cerca de 200 anos, estaria sinalizada desde 2014 por representar risco. Fontes no local referiram que a árvore estava amarrada há dois anos e o tronco estava oco. Há várias queixas de moradores registadas junto das entidades competentes.

O presidente da câmara do Funchal, Paulo Cafôfo, recusa esta teoria e afirma que esta árvore em particular nunca tinha sido referenciada.