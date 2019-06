Presidente da Câmara de Barcelos pode contactar vereadores

Olga Costa Hoje às 13:48 Facebook

O juiz de instrução criminal já se pronunciou sobre a Operação Teia. O presidente da Câmara de Barcelos, Miguel Costa Gomes, em prisão domiciliária com pulseira eletrónica, vai poder contactar com vereadores e os nomeados políticos.

O despacho do juiz Artur Ribeiro dá resposta ao pedido de clarificação feita pelos advogados de Costa Gomes. Recorde-se que, além da prisão domiciliária, o magistrado atribuiu também como medida de coação a proibição de o autarca de Barcelos contactar com funcionários do Município.

Costa Gomes está em prisão domiciliária desde 3 de junho. Na semana passada pediu a substituição temporária de funções - desde então, a Câmara de Barcelos está a ser dirigida pela presidente em exercício, Armandina Saleiro - até à clarificação das medidas de coação. Falta agora saber como vai gerir a Autarquia.

Miguel Costa Gomes está indiciado por um crime de corrupção passiva e outro de prevaricação, no âmbito da Operação Teia. Esta operação levou também à detenção, a 29 de maio, do presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso e da mulher, assim como do presidente do IPO do Porto.

O autarca de Santo Tirso, Joaquim Couto, renunciou a todos os cargos políticos e públicos e saiu em liberdade mediante caução de 40 mil euros. O presidente do IPO do Porto, Laranja Pontes, também saiu em liberdade, com uma caução de 20 mil euros. Já a empresária Manuela Couto está também em prisão domiciliária.