Presidente da CCDRC em silêncio no início do julgamento

A presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro (CCDRC) optou por não prestar declarações no início do julgamento, esta quinta-feira, em que é acusada de difamação agravada do seu antecessor no cargo, Pedro Saraiva.

O julgamento teve início na manhã desta quinta-feira no Tribunal de Coimbra. Ana Abrunhosa e o ex-marido, Luís Borrego, são acusados de se terem feito passar por um grupo de empresas de consultoria que emitiram juízos de valor lesivos do bom nome de Pedro Saraiva, entre 2013 e 2014.



O advogado da arguida, Nuno Castanheiro Neves, assegura a inocência de Ana Abrunhosa, garantindo não ser verdade que lançou qualquer suspeita sobre a integridade do antecessor.



Ana Abrunhosa é presidente da CCDRC desde 2014, tendo sucedido a Pedro Saraiva.