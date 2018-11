Presidente de Vila Verde ilibado dos crimes de prevaricação e desobediência

Hoje às 14:14 Facebook

"A verdade veio ao de cima". É assim que o presidente da Câmara de Vila Verde, António Vilela, comenta a decisão do Tribunal da Relação de Guimarães a confirmar o despacho do Tribunal de Instrução de Braga que o ilibou do crime de prevaricação, não o pronunciando para julgamento.

O Ministério Público havia acusado o autarca, do PSD, por dar, em 2016, ordem aos fiscais da Câmara para não multarem os automobilistas que já tinham recebido "aviso de incumprimento" da concessionária do estacionamento à superfície, a Sociparque.

Os automobilistas estavam a ser vítimas de duas "multas", uma do Município e outra da concessionária, por não pagamento do parcómetro, o que - entendeu o Presidente - "era insólito e absurdo".

O Ministério Público considerou que a medida prejudicava os cofres do Município e acusou-o de prevaricação e, ainda, de desobediência a uma ordem judicial. O Tribunal de Instrução veio a despronunciá-lo mas o MP recorreu da decisão.

Recentemente, a Relação de Guimarães não vislumbrou a prática de nenhum dos crimes, considerando que Vilela atuou "sem dolo".

"Fez-se justiça. A Câmara agiu para salvaguarda do interesse público e para bem dos seus munícipes que eram multados, de forma absurda, duas vezes por falta de pagamento no parcómetro", disse o autarca ao JN.

O caso surgiu em 2016, após o Tribunal Administrativo de Braga ter rejeitado uma providência cautelar em que a Autarquia pedia que a concessionária, a Sociparque, deixasse de passar "avisos de incumprimento", ficando essa tarefa para o Município.

Na ocasião, António Vilela deu ordem aos fiscais para não passarem multa quando os funcionários da empresa já tivessem colocado o "aviso".

A Câmara recorreu para o Tribunal Central Administrativo do Norte e abdicou de passar contraordenações até que seja decidido quem pode passar multa por não pagamento de parcómetro. O Tribunal ainda não decidiu.