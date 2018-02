Presidente do BPA disponível para prestar depoimento na Operação Fizz

Hoje às 14:25 Facebook

O presidente do Banco Privado Atlântico (BPA), Carlos Silva, disse, esta quarta-feira, estar disponível para ir depor como testemunha no processo Operação Fizz, via videoconferência, mas que ainda não foi notificado para prestar depoimento.

Num comunicado, enviado à agência Lusa, Carlos Silva diz estar disponível "para prestar todos e quaisquer esclarecimentos que o Tribunal considere relevantes, face a às falsidades que têm sido ditas", tendo hoje mesmo manifestado a sua disponibilidade aos juízes da Operação Fizz.

"Atendendo a que vivo em Angola, e porque face às falsidades que têm sido ditas urge um esclarecimento célere, desde já, disponibilizo-me para que o meu depoimento possa ser efetuado por videoconferência, após notificação para o efeito", adianta o banqueiro angolano.

Carlos Silva, que também é administrador do Millennium BCP, garante que não foi notificado para testemunhar no âmbito do julgamento em curso em Lisboa, acrescentando que, como consta do processo, a sua "morada pessoal e profissional localiza-se em Luanda, Angola".