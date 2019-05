Presidente do IPO suspeito de favores para ficar no cargo

Alexandre Panda e Nuno Miguel Maia Hoje às 07:30 Facebook

Judiciária do Porto detém Laranja Pontes e autarcas de Santo Tirso e Barcelos. Contratos atribuídos a mulher de Joaquim Couto terão sido contrapartidas por influências.

Será uma teia de amizades, onde se misturam interesses e influências. Tudo com um presumível elo de ligação: o grupo de empresas de comunicação de Manuela Couto, mulher do presidente de Câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto, casal ontem detido pela PJ do Porto que também deitou a mão ao presidente do Instituto de Oncologia do Porto (IPO), Laranja Pontes, e ao autarca de Barcelos, Miguel Costa Gomes, por suspeitas de corrupção, tráfico de influências, peculato e participação em negócio.