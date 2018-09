Presidente do Tondela acusado de agredir diretor de imprensa

SANDRA FERREIRA Hoje às 00:56 Facebook

GNR foi chamada ao clube e recebeu queixa contra Gilberto Coimbra.

Uma situação de coação poderá estar na origem de uma alegada agressão de Gilberto Coimbra, presidente do Tondela, ao ex-diretor de Comunicação do clube, Vítor Ramos. A GNR confirmou, ao JN, que na quinta-feira da semana passada foi chamada às instalações desportivas do emblema viseense pelo funcionário que sofreu escoriações nos braços e deu entrada no hospital.

