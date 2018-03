Presidente e vice da Fundação "O Século" constituídos arguidos

Alexandre Panda Hoje às 14:50 Facebook

Twitter

A Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária está novamente a fazer buscas nas instalações da Fundação "O Século", no Estoril.

O presidente e vice presidente da instituição foram constituídos arguidos.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, os inspetores da PJ deslocaram-se esta segunda-feira ao Estoril para procurar mais documentos que possam vir a demonstrar as suspeitas de o presidente e vice-presidente da Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) terem pago despesas pessoais, como jantares ou contas de supermercado, com os cartões de crédito da instituição, e ainda terem admitido familiares como funcionários através de cunhas.

O inquérito, que levou à realização das primeiras buscas em janeiro, nasceu de uma denúncia feita ao Ministério Público sobre a contratação de funcionários familiares diretos do atual presidente, no cargo desde 2011.

Em causa estarão dois filhos, duas noras, dois enteados e a ex-mulher de Emanuel Martins. Na altura, este confirmou, ao JN, a relação de parentesco com alguns funcionários. "Tudo foi sempre feito dentro da legalidade e há suspeitas que não fazem sentido. A minha filha, por exemplo, foi admitida há 12 anos e eu só sou presidente há seis. Entretanto, ela já saiu há quatro meses", explicou Emanuel Martins, que garantiu, em janeiro, estar de consciência tranquila.

Ao que apuramos, as investigações da PJ concentram-se sobre os atos praticados entre 2012 e 2017. Os investigadores da luta contra a corrupção vão agora analisar os documentos apreendidos, como as listagens de despesas e extratos bancários, e os processos de contratação de pessoal.