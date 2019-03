Preso agride guardas para continuar isolado em cela disciplinar

Nelson Morais Hoje às 15:55 Facebook

Dois guardas prisionais foram agredidos por um recluso, esta quinta-feira, no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, e tiveram de receber assistência hospitalar.

O agressor estava em greve de fome há menos de dois dias, na secção disciplinar da cadeia, e agrediu os guardas com o objetivo de ser sancionado disciplinarmente e, assim, evitar o seu regresso para junto da restante população prisional, onde antes era vítima de extorsão e agressões continuadas, garantiu, ao JN, uma fonte da guarda prisional de Paços de Ferreira.

Na manhã desta quinta-feira, o recluso estava a gozar a hora diária de pátio a que tem direito quem está na secção disciplinar, mas pediu para antecipar o regresso à sua cela. No caminho, apanhou de surpresa os guardas que o acompanhavam e agrediu-os com socos e pontapés, na cabeça e no tronco.

Depois de o recluso ser dominado, aqueles dois guardas foram transportados ao hospital, onde receberam assistência médica. Sofreram hematomas e contusões na cabeça e nas costas, estando também "afetados psicologicamente", conta um colega, explicando que se trata de dois profissionais com cerca de 20 anos de carreira, mas que nunca tinham passado por nenhum episodio deste tipo.

A mesma fonte relata que o recluso em causa, um homem corpulento que era tido como "pacato e cumpridor", tinha iniciado uma greve de fome com o propósito de ser isolado dos restantes reclusos e não continuar a ser "extorquido e agredido".

No entanto, acrescenta, o recluso percebeu que não ia conseguir continuar em greve de fome e ficou "desesperado", porque isso implicaria a sua saída da secção disciplinar e o regresso para junto da restante populacional. A saída encontrada pelo preso, que cumpre pena por tráfico de droga, foi o ataque aos dois guardas. Porque este ato vai ser necessariamente objeto de procedimento, desde logo, disciplinar, que vai manter o preso em isolamento por mais algum tempo.

A extorsão de reclusos é um fenómeno com especial incidência na cadeia de Paços de Ferreira - e sobre o qual o JN publicou um extenso trabalho na sua edição impressa de 27 de setembro de 2015.

Os atos de extorsão são, geralmente, apontados a grupos organizados que gerem negócios ilícitos dentro da prisão, incluindo o tráfico de estupefacientes. Em 2015, o JN escutou relatos, que tinham chegado ao conhecimento da Polícia Judiciária, de situações de extorsão que vitimavam até os familiares dos presos. Os primeiros eram pressionados a fazer pagamentos, fora da cadeia, para os segundos não serem agredidos, lá dentro.