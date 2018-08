Preso algemado foge à PSP durante motim no Aleixo

Nuno Miguel Maia e Nuno Silva 11 Maio 2018 às 00:40 Facebook

Equipa da PSP atacada por multidão de cerca de 50 pessoas, no Bairro do Aleixo. Abordagem de suspeito originou tumultos.

Uma rebelião contra a PSP envolvendo cerca de 50 indivíduos possibilitou a fuga de um detido que já estava algemado, no Bairro do Aleixo, no Porto. Os polícias tiveram de efetuar disparos para o ar, a fim de dispersar a multidão. Os tumultos ocorreram há dias junto à Torre 1, o ponto mais problemático daquele bairro, e tiveram na origem a abordagem, por parte de elementos da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial (conhecidas por "equipas de intervenção rápida"), de um jovem de 26 anos, referenciado por tráfico de droga e condução sem carta.

