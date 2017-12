Presos em risco de não terem visitas no Natal

Delfim Machado Hoje às 00:39 Facebook

Colégio arbitral decide esta quarta-feira se alarga serviços mínimos nas greves marcadas para 24 a 26 de dezembro e 31 de dezembro a 2 de janeiro.

Os cerca de 14 mil presos de todas as cadeias nacionais estão em sério risco de não terem visitas no período de Natal e Ano Novo, devido à dupla greve do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP). O colégio arbitral tem até hoje à meia-noite para proferir o acórdão que deverá definir quais os serviços mínimos da greve e se as visitas estão abrangidas.

