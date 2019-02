Presos pela PJ por tentarem matar jovem à facada em Gaia

JN Hoje às 11:54 Facebook

Dois indivíduos, de 19 e 20 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária do Porto por tentaram matar à facada outro jovem, em meados de dezembro, em Vila Nova de Gaia.

Em comunicado, a PJ explica que "na ocasião, na sequência de provocações mútuas, os arguidos terão agredido a vítima com, pelo menos, três facadas na zona do tronco e membros superiores, não logrando matá-la graças à intervenção de terceiros que sustaram as agressões e, bem assim, ao rápido apoio médico de urgência prestado à vítima"

Os dois suspeitos, desempregados e sem antecedentes criminais, vão, esta sexta-feira, ser levados a tribunal para aplicação de medidas de coação.