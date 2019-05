Preventiva para homem que matou cliente em Setúbal

JN Hoje às 20:55 Facebook

O homem que na madrugada de quarta-feira esfaqueou mortalmente um outro homem num restaurante em Setúbal irá aguardar julgamento em prisão preventiva, decidiu esta quinta-feira o Tribunal.

O detido, de nacionalidade brasileira e com 38 anos, ter-se-á envolvido numa discussão com um cliente, também brasileiro, de 39 anos, que resultou no esfaqueamento e morte deste último.

A PSP chegou ao restaurante Chapa Quente, na Praça da Independência, às 1.30 horas e encontrou a vítima prostrada no interior do estabelecimento com vários golpes de faca no corpo.

O suspeito, proprietário do restaurante, estava no exterior e entregou-se sem resistência. A PSP apreendeu duas facas que o agressor utilizou no esfaqueamento mortal. O caso foi entregue à PJ de Setúbal.