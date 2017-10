Preventiva para suspeitos de sequestrarem casal idoso em Viana

Hoje às 19:01 Facebook

Um juiz do Tribunal de Viana do Castelo aplicou, esta sexta-feira, prisão preventiva aos cinco suspeitos de sequestrar e roubar um casal de idosos da cidade, atuando encapuzados e munidos de arma de fogo.

Segundo coordenador da Polícia Judiciária (PJ) de Braga, Gil Carvalho aquela medida de coação foi aplicada esta sexta-feira, sendo que, na quinta-feira, os cinco homens, com idades entre os 21 e os 43 anos foram presentes a tribunal, tendo sido identificados.

O caso ocorreu cerca das três horas de terça-feira, na residência do casal, numa quinta da freguesia de Areosa sendo que a mulher se encontra "acamada" e o marido "teve de receber tratamento hospitalar" na sequência das "agressões físicas" de que foi vítima.

Segundo a PJ, os cinco elementos do "grupo violento", foram detidos na terça-feira "durante a tarde/noite" e são "todos residentes em Viana do Castelo".

A PJ revelou que "o casal foi surpreendido pelo grupo de assaltantes, que atuaram encapuzados e armados, tendo sofrido agressões físicas e sido privado da liberdade enquanto lhes roubaram vários objetos, nomeadamente em ouro, alguns já recuperados".

Na altura, fonte do Comando Distrital da PSP de Viana do Castelo disse à Lusa que o casal, "com idades entre os 70 e os 80, reside na Areosa e que os suspeitos agora detidos residem na cidade de Viana do Castelo".

Aquela fonte explicou que "a PSP tomou conta da ocorrência e recolheu os primeiros indícios do crime.

O caso passou depois para a alçada da PJ de Braga por ter sido praticado com arma fogo, "utilizada para ameaçar o casal de idosos".