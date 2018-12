Preventiva para três suspeitos de rede internacional de tráfico viaturas

Hoje às 15:51 Facebook

Ficaram em prisão preventiva três dos cinco homens detidos pela GNR de Faro por suspeitas de pertencerem a uma rede internacional de tráfico e viciação de viaturas. Os restantes ficam em liberdade, sujeitos a apresentações periódicas.

As medidas de cocção foram decretadas esta quinta-feira pelo juiz de instrução do Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro. A medida de coação mais gravosa foi decretada aos três britânicos, enquanto os dois portugueses ficaram em liberdade.

Os cinco foram detidos segunda-feira, em Olhão, no Algarve, por suspeitas do furto de cerca de 40 veículos de empresas de rent-a-car, aluguer de autocaravanas e oficinas. Algumas foram localizadas em Espanha com matrículas falsas.

A operação decorreu em Olhão, em casa dos detidos, e em Tavira, onde reside um homem britânico, de 55 anos, constituído arguido pelo crime de recetação.

Segundo o Major Paulo Santos, da GNR de Faro, há suspeitas de que o grupo atuava de duas formas. "Desmantelavam no Algarve algumas das viaturas e outras enviavam para Espanha com matrículas falsas. Daí seguiriam para outros países da Europa".

Entre o material apreendido, há nove veículos, cinco dos quais furtados, uma autocaravana furtada, um veículo já desmantelado, chapas de matrícula, chaves e documentos de veículos e ainda haxixe e canábis. Os detidos também são suspeitos de roubo na via pública e tráfico de droga.

A investigação começou em meados de agosto. Os militares relacionaram várias queixas de furtos de viaturas com características semelhantes em diversos concelhos do Algarve.