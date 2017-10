Primo era herdeiro de 80% da fortuna

NELSON MORAIS E NUNO MIGUEL MAIA Hoje às 00:41 Facebook

Twitter

Partilhar

MP diz que notícias sobre caso Freeport fizeram alterar estratégia de ocultação de milhões em luvas nas contas na Suíça.

A alegada estratégia de José Sócrates para ocultar a propriedade e o acesso a mais de 23 milhões de euros na Suíça foi alterada quando, no início de 2008, começaram a ser veiculadas notícias sobre o envolvimento do então primeiro-ministro no caso Freeport, de Alcochete. Até então, o seu primo José Paulo Bernardo Pinto de Sousa era titular de contas conjuntamente com Carlos Santos Silva na Suíça e, inclusive, apontado em documentos como herdeiro de 80% da fortuna acumulada e supostamente proveniente do Grupo Lena, do BES e do Grupo Vale do Lobo. É a acusação da Operação Marquês que o garante, estabelecendo ligação entre as notícias e os movimentos dos dois alegados testas de ferro.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui