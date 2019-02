Prisão domiciliária para detidos pela GNR do Sameiro

Joaquim Gomes Hoje às 22:40 Facebook

A prisão domiciliária foi aplicada esta noite de quinta-feira aos dois detidos pela GNR do Sameiro, por suspeita de se dedicarem a assaltos a estabelecimentos comerciais em vários pontos do distrito de Braga, mas foram ambos para a Cadeia Regional de Braga, enquanto não tiverem condições de vigilância eletrónica nas suas duas residências, em Guimarães.

O grupo de assaltantes, cuja quadrilha inclui pelo menos mais um suspeito em fuga, que incendiou um dos carros furtados pela organização criminosa, está indiciado por diversos crimes de furto cometidos contra estabelecimentos, onde para além daquilo que furtavam, causavam elevados danos com a precipitação, temendo ser apanhados em flagrante delito.

A ação incidia mais entre Famalicão e Braga, tendo provocado uma onda alarme entre os pequenos comerciantes estabelecidos com restaurantes e pastelarias, que eram o alvo de assaltos quase diários aos quais os militares do Posto da GNR do Sameiro colocaram fim.

A GNR do Sameiro apreendeu cerca de 500 euros em numerário, uma gaveta de caixa registadora, dum martelo, uma chave de fendas, um alicate e um canivete, entre outro tipo de artigos como gorros com os quais os assaltantes procuravam esconder a sua identidade.

Segundo apurou o JN, os três suspeitos começaram por furtar um Honda Civic, em Vila Nova de Famalicão, concelho onde fizeram um furto dentro de um estabelecimento comercial de restauração e bebidas, tendo logo a seguir no percurso em direção a Braga cometido um outro furto, este já na freguesia de Escudeiros, situada no concelho de Braga, continuando a quadrilha a fazer o mesmo itinerário até aos arredores da cidade de Braga.

Em Fraião, freguesia do concelho de Braga, furtaram um Opel Astra, mas verificando que tinha pouco combustível, logo a seguir levaram um Nissan Micra, prosseguindo logo para a freguesia de Nogueiró, onde tentaram assaltar mais uma pastelaria, tendo sido avistados por uma patrulha do Posto Territorial da GNR do Sameiro, que desconfiando do grupo, pois além do mais seguiam todos com gorros e capuzes dentro do automóvel furtado, perseguiu-o, tendo detido dois suspeitos, enquanto o terceiro fugiu, em São Pedro de Este, num automóvel furtado na Rua de Linhares, à beira da antiga junta se Freguesia perto do restaurante O Gato do Rio, queimando o automóvel a seguir, em Vila Nova de Famalicão.